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22 июля 2025, 19:13

В Полтаве судили мужчину, который торговал гуманитарной помощью

22 июля 2025, 19:13
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В Полтаве получил приговор мужчина, продававший автомобили. Эти машины в Украину ввозили как гуманитарную помощь

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Полтаве осудили мужчину, зарабатывавшего на продаже гуманитарной помощи. В январе на автовокзале он продал за 4,4 тысячи долларов автомобиль, который ввезли в Украину как гуманитарную помощь. В феврале мужчина за 14,9 тысячи долларов продал еще два автомобиля, которые ввозили в Украину через благотворительный фонд.

На суде мужчина отказался давать показания. В последнем слове он заявил, что занимается волонтерством. Эти машины продавались за деньги потому, что и покупались за деньги, а не гуманитарной помощью. Он заявил, что заработанные 100-200 долларов брал на нужды в своей волонтерской деятельности.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также на три года запретили вести деятельность, связанную с оборотом, использованием и распоряжением гуманитарной помощью.

Напомним, ранее на Волыни судили мужчину, который ввозил в Украину автомобили в качестве гуманитарной помощи и затем продавал их. Известно, что всего он продал таких машин на около 1,4 миллиона гривен.

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