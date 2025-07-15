На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
У Полтавській області правоохоронці знайшли тіло місцевої жительки. Її знайшли випадкові перехожі
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Правоохоронці 14 липня отримали повідомлення, що на узбіччі дороги в селі Мгар Лубенської громади виявлено невідому жінку без ознак життя. Поліція встановила особу загиблої.
Це виявилась 39-річна жителька Лубен. Попередньо, слідів насильницької смерті немає. Зараз тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
"Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Його знайшли на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як у Яремчанській громаді Івано-Франківської області Зараз його тіло направили до моргу на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточних причин смерті