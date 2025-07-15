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15 липня 2025, 18:09

На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки

15 липня 2025, 18:09
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Фото: Нацполіція
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У Полтавській області правоохоронці знайшли тіло місцевої жительки. Її знайшли випадкові перехожі

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронці 14 липня отримали повідомлення, що на узбіччі дороги в селі Мгар Лубенської громади виявлено невідому жінку без ознак життя. Поліція встановила особу загиблої.

Це виявилась 39-річна жителька Лубен. Попередньо, слідів насильницької смерті немає. Зараз тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Його знайшли на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як у Яремчанській громаді Івано-Франківської області Зараз його тіло направили до моргу на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточних причин смерті

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