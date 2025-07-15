Фото: Нацполиция

В Полтавской области правоохранители обнаружили тело местной жительницы. Ее нашли случайные прохожие

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранители 14 июля получили сообщение, что на обочине дороги в селе Мгар Лубенской общины обнаружена неизвестная женщина без признаков жизни. Полиция установила личность погибшей.

Это оказалась 39-летняя жительница Лубны. Предварительно следов насильственной смерти нет. В настоящее время тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

"Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры возбуждено уголовное производство по квалифицирующим признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Карпатах обнаружили мертвым 25-летнего туриста из Днепра. Его нашли на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк в Яремчанской общине Ивано-Франковской области Сейчас его тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательных причин смерти