В Полтаве попрощались с работницей ТЦК, погибшей в результате российской атаки
Во вторник, 8 июля, в Полтаве провели в последний путь работницу Вооруженных Сил Украины и местного Территориального центра комплектования Тамару Пивовар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.
"Наша коллега скончалась в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российских шахидных обстрелов здания областного ТЦК и СП", - говорится в сообщении.
Тамара Пивовар родилась 20 июля 1960 года в Полтавской области.
Напомним, момент попадания вражеского дрона по зданию ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор.
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