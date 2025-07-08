В Полтаве попрощались с работницей ТЦК, погибшей в результате российской атаки

фото: Полтавский областной ТЦК и СП

Во вторник, 8 июля, в Полтаве провели в последний путь работницу Вооруженных Сил Украины и местного Территориального центра комплектования Тамару Пивовар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

"Наша коллега скончалась в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российских шахидных обстрелов здания областного ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Тамара Пивовар родилась 20 июля 1960 года в Полтавской области.

Напомним, момент попадания вражеского дрона по зданию ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор.