В результате атаки РФ погиб работник Полтавской ОВА
Сегодня во время вражеской атаки дронами по Полтаве погиб работник Полтавской ОВ Александр Ляшик
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникации с общественностью.
Ему был всего 21 год. Мужчина учился в магистратуре Полтавского государственного аграрного университета. В начале 2025 Александр пришел на стажировку в Полтавскую ОВА. После успешного прохождения стал работать главным специалистом.
"Жизнь Александра оборвала циничный вражеский обстрел", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 3 июля, российские беспилотники массированно атаковали Полтаву.
Массированный обстрел дронами в Полтаве: 2 погибших, 47 раненых, среди них полицейскиеВсе новости »
03 июля 2025, 16:03В Полтаве во время тревоги было закрыто укрытие в центре города
03 июля 2025, 14:27Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор
03 июля 2025, 11:41
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
В Киевскую область летят более 20 "Шахедов"
03 июля 2025, 20:43Зарабатывал деньги и отдавал на помощь маленьким украинцам: Зеленский вручил награду 11-летнему волонтеру из Дании
03 июля 2025, 20:33Сырский отреагировал на заявление комбата 47-й бригады по поводу нецелесообразности Курской операции
03 июля 2025, 19:59В Киеве во время тревоги цены на такси "взлетели на небо"
03 июля 2025, 19:39Разведывательный дрон почти 40 минут кружил над Киевом: эксперты предупреждают об угрозе новых атак
03 июля 2025, 19:36Увидел любимую с другим: в Киевской области приговорили мужчину, который до смерти забил знакомого
03 июля 2025, 19:26На Волыни депутат областного совета "наживался" на схеме для уклонистов
03 июля 2025, 19:16ЕС выделил 76 млн евро на строительство железной дороги европейского стандарта: какие участки обновят
03 июля 2025, 19:13В Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов
03 июля 2025, 19:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"