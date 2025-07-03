В результате атаки РФ погиб работник Полтавской ОВА

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Сегодня во время вражеской атаки дронами по Полтаве погиб работник Полтавской ОВ Александр Ляшик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникации с общественностью.

Ему был всего 21 год. Мужчина учился в магистратуре Полтавского государственного аграрного университета. В начале 2025 Александр пришел на стажировку в Полтавскую ОВА. После успешного прохождения стал работать главным специалистом.

"Жизнь Александра оборвала циничный вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 3 июля, российские беспилотники массированно атаковали Полтаву.