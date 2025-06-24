ДБР задержало заместителя начальника полиции Полтавщины Бориса Реутова: что известно
ГБР задержало заместителя начальника полиции Полтавщины Бориса Реутова по подозрению в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Булашев/Кременчуг", передает RegioNews.
Вечером 24 июня сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника полиции Полтавской области Бориса Реутова. Ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Как сообщается, расследование касается возможного привлечения полицейских в выполнение частных строительных работ в рабочее время. По предварительной информации, сотрудники полиции могли использоваться на строительстве частных объектов, что не связано с их служебными обязанностями.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Борису Реутову готовят сообщения о подозрении.
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