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24 июня 2025, 21:40

ДБР задержало заместителя начальника полиции Полтавщины Бориса Реутова: что известно

24 июня 2025, 21:40
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фото: Телеграмм/Булашев Кременчуг
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ГБР задержало заместителя начальника полиции Полтавщины Бориса Реутова по подозрению в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Булашев/Кременчуг", передает RegioNews.

Вечером 24 июня сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника полиции Полтавской области Бориса Реутова. Ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщается, расследование касается возможного привлечения полицейских в выполнение частных строительных работ в рабочее время. По предварительной информации, сотрудники полиции могли использоваться на строительстве частных объектов, что не связано с их служебными обязанностями.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Борису Реутову готовят сообщения о подозрении.

Напомним, предприятие по изготовлению мин подозревают в неуплате более 325 млн грн налогов.

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