На Одещині військовослужбовець намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників

фото: ДБР

ДБР за сприяння ДПСУ затримало військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тис. доларів США.

У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів — військових, які перебувають у статусі СЗЧ.

Військовослужбовця затримали під час передачі коштів. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російська ракета влучила в потяг Одеса–Запоріжжя.