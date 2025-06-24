На Одещині військовослужбовець намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників
ДБР за сприяння ДПСУ затримало військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
У квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні. За "допомогу" він запропонував 2,5 тис. доларів США.
У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів — військових, які перебувають у статусі СЗЧ.
Військовослужбовця затримали під час передачі коштів. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, російська ракета влучила в потяг Одеса–Запоріжжя.
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