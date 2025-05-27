На Чернігівщині жінка зарізала чоловіка під час сварки

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Трагедія сталася ввечері 24 травня в селі Рудьківка Ніжинського району. Вже вранці тіло загиблого виявили на подвір’ї приватного будинку

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що напередодні між співмешканцями під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. У ході сварки 33-річна жінка вдарила жертву ножем у груди.

"Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Підозрювана зізналася у скоєному та надала правдиві свідчення", – йдеться в повідомленні.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їй про підозру. За умисне вбивство фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік забив сестру сокирою та молотком.

Раніше у Львові чоловік зарізав власну матір. Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той повідомив поліцію.