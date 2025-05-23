На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті забив знайомого
На Дніпропетровщині знайшли тіло місцевого жителя. З'ясувалось, що його вбив знайомий
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
20 травня правоохоронцям повідомили, що знайшли тіло в одному з приватних будинків у селищі Криворізького району. З'ясувалось, що до цього причетний 30-річний знайомий потерпілого.
Між чоловіками сталась сварка. Тоді зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер.
Зловмиснику правоохоронці повідомили за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство. Під час сварки він завдав знайомому не менше чотирьох ударів ногами та дерев'яною ступою по голові. Потерпілий помер у лікарні від тяжких травм.