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На Дніпропетровщині знайшли тіло місцевого жителя. З'ясувалось, що його вбив знайомий

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

20 травня правоохоронцям повідомили, що знайшли тіло в одному з приватних будинків у селищі Криворізького району. З'ясувалось, що до цього причетний 30-річний знайомий потерпілого.

Між чоловіками сталась сварка. Тоді зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер.

Зловмиснику правоохоронці повідомили за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство. Під час сварки він завдав знайомому не менше чотирьох ударів ногами та дерев'яною ступою по голові. Потерпілий помер у лікарні від тяжких травм.