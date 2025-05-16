На Полтавщині вантажівка на смерть збила пішохода

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 03:00 на автодорозі Київ-Харків вантажівка DAF наїхала на чоловіка 1992 року народження.

"Внаслідок ДТП від отриманих травм пішохід помер на місці", — йдеться в повідомленні.

За кермом фури перебував водій 1984 року народження. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій Audi на смерть збив чоловіка та втік із місця ДТП.