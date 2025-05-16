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16 мая 2025, 12:45

На Полтавщине грузовик насмерть сбил пешехода

16 мая 2025, 12:45
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла ночью 16 мая возле села Подол Миргородского района. Пешеход скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 03:00 на автодороге Киев-Харьков грузовик DAF наехал на мужчину 1992 года рождения.

"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте", — говорится в сообщении.

За рулем фуры находился водитель 1984 года рождения. Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель Audi насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

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