На Полтавщине грузовик насмерть сбил пешехода
Смертельная авария произошла ночью 16 мая возле села Подол Миргородского района. Пешеход скончался на месте ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 03:00 на автодороге Киев-Харьков грузовик DAF наехал на мужчину 1992 года рождения.
"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте", — говорится в сообщении.
За рулем фуры находился водитель 1984 года рождения. Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной аварии.
Напомним, ранее в Тернопольской области водитель Audi насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.
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