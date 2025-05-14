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14 травня 2025, 04:00

На Чернігівщині легковик влетів у відбійник: водій помер

14 травня 2025, 04:00
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася 12 травня поблизу селища Козелець Чернігівського району. Від отриманих травм керманич помер у лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, водій автомобіля Renault Logan рухався від Чернігова у напрямку Києва. На перехресті з трасою Козелець-Остер 84-річний киянин не впорався з керуванням, через що легковик врізався в металевий відбійник.

"Внаслідок зіткнення чоловік зазнав тяжких травм та був доставлений каретою екстреної медичної допомоги до лікарняного закладу в селищі Козелець, де невдовзі помер ", ― йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагічної ДТП.

Нагадаємо, у Харкові легковик Skoda Octavia виїхав на червоне світло та врізався в автоцистерну. Від отриманих травм водій і двоє пасажирів загинули на місці ДТП.

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