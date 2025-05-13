У Миргороді раптово помер чоловік: поліція встановлює обставини
Правоохоронці встановлюють обставини раптової смерті 44-річного мешканця Миргорода на Полтавщині. Трагічна подія сталася сьогодні, 13 травня
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, в одному з мікрорайонів міста чоловікові раптово стало зле і він помер. Під час візуального огляду слідчі не виявили на тілі 44-річного миргородця ознак насильницької смерті.
"Причину смерті має встановити судово-медична експертиза", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району внаслідок вибуху боєприпасу загинув житель Полтавщини.
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