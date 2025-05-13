В Миргороде внезапно скончался мужчина: полиция устанавливает обстоятельства
Правоохранители устанавливают обстоятельства внезапной смерти 44-летнего жителя Миргорода Полтавской области. Трагическое событие произошло сегодня, 13 мая
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
По оперативной информации, в одном из микрорайонов города мужчине внезапно стало плохо и он скончался. В ходе визуального осмотра следователи не обнаружили на теле 44-летнего миргородца признаков насильственной смерти.
"Причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой", – говорится в сообщении.
Напомним, 10 мая в селе Вербки Кременчугского района в результате взрыва боеприпаса погиб житель Полтавщины.
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