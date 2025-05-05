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В Полтавской области вынесли приговор мужчине, который не пришел в ТЦК после получения повестки. На суде он раскаялся

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области вынесли приговор мужчине за уклонение от мобилизации. В декабре прошлого года он получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде мужчина сказал, что не явился там, потому что побоялся проходить военную службу. Он раскаялся и просил не назначать суровое наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок 1 год.

Напомним, ранее в Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил повестку об отправке на учебное собрание и прохождение военной службы, однако без уважительных причин не явился в ТЦК. Он объяснил это тем, что родился в Казахстане, по национальности белорус, поэтому не обязан брать в руки оружие и защищать Украину.