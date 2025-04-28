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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік, будучи військовозобов’язаним і перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби, однак без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до РТЦК та СП.

В суді він свою вину не визнав, повідомив, що проходити службу не збирається, оскільки народився в Казахстані, за національністю є білорусом, тому не зобов’язаний брати до рук зброю та захищати батьківщину.

У підсумку суд призначив чоловіку покарання в 3 роки 6 місяців тюрми.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки, бо не мав бажання бути мобілізованим.