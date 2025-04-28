Жителя Хмельниччини ув’язнили за ухилення від призову
Суд визнав винним 52-річного жителя Летичівського району мешканця в ухиленні від призову на військову службу
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Чоловік, будучи військовозобов’язаним і перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби, однак без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до РТЦК та СП.
В суді він свою вину не визнав, повідомив, що проходити службу не збирається, оскільки народився в Казахстані, за національністю є білорусом, тому не зобов’язаний брати до рук зброю та захищати батьківщину.
У підсумку суд призначив чоловіку покарання в 3 роки 6 місяців тюрми.
Нагадаємо, раніше в Черкаській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки, бо не мав бажання бути мобілізованим.