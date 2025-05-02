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Отримав підозру харків'янин, який з ножем погрожував знайомому. Це сталось під час застілля

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в березні в гуртожитку по вулиці Клочківській. Чоловіки разом випивали алкогольні напої. Згодом між ними почалась сварка на ґрунті ревнощів. Тоді зловмисник взяв ніж і підніс до грудної клітини 45-річного знайомого. Він висловлював погрози вбивством, тримаючи ніж біля потерпілого.

"Дізнавачі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомлено 53-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині через ревнощі чоловік кинув гранату у подвір'я. Це сталось через те, що він побачив свою колишню співмешканку з іншим.