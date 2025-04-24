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У столиці розслідують справу про смерть у київському СІЗО. У генпрокуратурі розповіли подробиці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У столиці підозру отримали 8 службових осіб "Київського слідчого ізолятора". Це інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа.

Крім того, п'ятьом в'язням повідомили про підозру за статтею про "тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті".

За даними правоохоронців, працівники ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати. Відомо, що вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

Належну медичну допомогу потерпілому так і не надали. Через це наступного дня йому стало гірше і його госпіталізували, а в лікарні він помер.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Відомо, що працівники установи знущались із засуджених, які відмовлялись співпрацювати з адміністрацією. Для цього навіть облаштували спеціальну камеру для тортур.