В Полтаве вынесли приговор девушке, убившей сестру ножом

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В Полтаве 20-летнюю девушку приговорили к 1 году и 5 месяцам тюрьмы за смертельное ножевое ранение сестры

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений, передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте 2024 года в селе Терешки.

Сестры приехали к родителям в гости. После семейного застолья старшая сестра пьяной напала на девушку, потому что приревновала к мужу. Женщина била и душила младшую сестру, а также вырвала прядь волос.

После чего 20-летняя девушка нанесла смертельное ножевое ранение старшей сестре. В результате ранения 34-летняя женщина умерла.

21 апреля 2025 года Полтавский районный суд признал Елизавету виновной в превышении пределов необходимой обороны и назначил ей наказание в виде 1 года и 5 месяцев заключения.

Также девушка обязана возместить расходы по судебным и экспертным услугам.

Напомним, в Киеве мужчина напал на родного брата с молотком. Потерпевшего медики госпитализировали с тяжелыми травмами головы.