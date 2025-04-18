Фото: прокуратура

На Черкасах оголосили про підозру чоловіку, який продавав військовозобов'язаному можливість отримати бронювання від мобілізації. Свою послугу він оцінив у 10 тисяч доларів США

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Повідомили про підозру жителю Черкас за незаконне переправлення осіб через державний кордон. За даними правоохоронців, він обіцяв чоловіку допомогти з працевлаштуванням до агрофірми, щоб той міг отримати бронювання від мобілізації та виїхати за кордон.

Свою "послугу" організатор схеми оцінив у 10 тисяч доларів США. Його затримали якраз тоді, коли він отримував гроші.

Зараз чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Буковині врятували чоловіка з Дніпра, який шість днів блукав горами. Він хотів потрапити до Румунії, проте не зміг здолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет. Згодом прикордонники знайшли "незаконного мандрівника" та відвезли його до підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.