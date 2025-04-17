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В Полтавской области мужчина получил приговор за уклонение от мобилизации. При этом на суде он заявлял, что его жена сообщала ТЦК о состоянии его здоровья

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области приговорен к 3 годам лишения свободы мужчина за уклонение от мобилизации. Он получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию. Его сочли годным к службе, но он потом не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

В суде мужчина заявил, что его военный билет "спрятала женщина, у которой он арендует жилье". Он также сказал, что его жена якобы уведомляли ТЦК о его состоянии здоровья. Однако работники ТЦК подтвердили, что он не отвечал на звонки и не пришел.

Напомним, ранее во Львове мужчину судили за уклонение от мобилизации. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным для службы. Однако он так и не явился в ТЦК.