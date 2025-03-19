Ексдепутата "Слуги народу" посадили на 5 років: що він накоїв

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок першої інстанції, яким колишнього депутата Полтавської обласної ради та очільника фракції «Слуга народу» Олександра Смірнова засуджено до 5 років позбавлення

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба АП ВАКС.

Як зазначається, 18 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 04.06.2024, яким ексдепутата Полтавської облради визнано винуватим у заволодінні 100 тис. грн, призначених для виплати грошової допомоги на лікування (ч. 4 ст. 191 КК України).

Тим часом суд першої інстанції виправдав у зв’язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, родичку обвинуваченого.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС — без змін. На виконання вироку засуджену особу взято під варту в залі судового засідання", - йдеться у повідомленні.

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