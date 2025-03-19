Эксдепутата "Слуги народа" посадили на 5 лет: что он натворил

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор первой инстанции, которым бывший депутат Полтавского областного совета и глава фракции «Слуга народа» Александр Смирнов приговорен к 5 годам лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

Как отмечается, 18 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения на приговор ВАКС от 04.06.2024, которым эксдепутат Полтавского облсовета признан виновным в завладении 100 тыс. грн, предназначенных для выплаты денежного пособия на лечение (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Между тем, суд первой инстанции оправдал в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины, родственницу обвиняемого.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС без изменений. Во исполнение приговора осужденное лицо взято под стражу в зале судебного заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, эксдепутат Ирина Кормышкина признала вину в незаконном обогащении: как ее накажут.