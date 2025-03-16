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Скандал в Полтаве: похоронное бюро выбросило тело умершего возле дома
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16 марта 2025, 16:11

Скандал в Полтаве: похоронное бюро выбросило тело умершего возле дома

16 марта 2025, 16:11
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фото: poltava.to
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В Полтаве разгорелся скандал из-за действий работников частного похоронного бюро. Ритуальщики начали выносить покойника из квартиры до приезда полиции, а затем просто выбросили тело умершего на землю и уехали. 2 500 гривен за свои "услуги" родственникам они не вернули

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

К журналистам обратилась жительница переулка Рыболовского Антонина, пожаловавшаяся на недопустимое поведение сотрудников ритуальной службы.

По ее словам, в январе 2025 года умер ее брат, живший выше этажом. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, но первой на месте появилась представительница похоронного бюро "Реквием", хотя родственница покойного ее не вызвала.

Работница бюро, которая представилась Наталией, взяла с женщины 2 500 гривен за свои услуги и вместе с другими работниками вынесла тело умершего под подъезд, чтобы загрузить в катафалк. В этот момент на место происшествия прибыла полиция и заметила, что тело нельзя транспортировать в судмедэкспертизу без предварительного осмотра правоохранителей.

После замечаний со стороны полицейских ритуальщики начали ссориться, ругаться, а затем просто выбросили тело на землю и уехали.

У Антонины инвалидность. Женщина пыталась связаться с Наталией, чтобы вернуть уплаченные средства, однако последняя отказалась это делать. После инцидента Антонина обратилась в полицию с заявлением о недопустимых действиях похоронного бюро.

Напомним, в Полтавской области после жестокого избиения погиб военный.

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