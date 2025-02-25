Сезон грипу на Черкащині: через ускладнення померли двоє людей
На Черкащині за минулий тиждень на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ, померли двоє літніх людей
Про це повідомила пресслужба Черкаської облдержадміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що в регіоні із 17 до 23 лютого, на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 9 061 особа. Більше половини з них – діти.
Показник захворюваності на 26,2% вищий, ніж тиждень тому.
Зафіксовано два летальні випадки від ускладнень грипу серед осіб від 65 років.
Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема COVID-19 – у Черкаському, Золотоніському та Уманському районах.
За даними ОДА, через високий ріень захворюваності учнів і педагогічних працівників, на дистанційне навчання перейшли 39 шкіл області. У 43 закладах – окремі класи.
Нагадаємо, на Полтавщині також зареєстровано летальний випадок від грипу типу А. Померлий не мав профілактичних щеплень.
Раніше ми повідомляли, що в Україні з початку епідемічного сезону на гострі респіраторні вірусні інфекції і на грип захворіли майже 2,5 млн осіб.