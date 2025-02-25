Сезон грипу на Черкащині: через ускладнення померли двоє людей

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На Черкащині за минулий тиждень на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ, померли двоє літніх людей

Про це повідомила пресслужба Черкаської облдержадміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що в регіоні із 17 до 23 лютого, на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 9 061 особа. Більше половини з них – діти.

Показник захворюваності на 26,2% вищий, ніж тиждень тому.

Зафіксовано два летальні випадки від ускладнень грипу серед осіб від 65 років.

Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема COVID-19 – у Черкаському, Золотоніському та Уманському районах.

За даними ОДА, через високий ріень захворюваності учнів і педагогічних працівників, на дистанційне навчання перейшли 39 шкіл області. У 43 закладах – окремі класи.

Нагадаємо, на Полтавщині також зареєстровано летальний випадок від грипу типу А. Померлий не мав профілактичних щеплень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з початку епідемічного сезону на гострі респіраторні вірусні інфекції і на грип захворіли майже 2,5 млн осіб.