Сезон гриппа в Черкасской области: из-за осложнений умерли два человека

фото: Суспільне Черкассы

В Черкасской области за минувшую неделю на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, умерли двое пожилых людей

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации, передает RegioNews.

Отмечается, что в регионе с 17 по 23 февраля, ОРВИ, включая COVID-19, заболели 9 061 человек. Более половины из них – дети.

Показатель заболеваемости на 26,2% выше, чем неделю назад.

Зафиксировано два летальных исхода от осложнений гриппа среди лиц от 65 лет.

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ, в частности COVID-19 – в Черкасском, Золотоношском и Уманском районах.

По данным ОГА, из-за высокого уровня заболеваемости учащихся и педагогических работников, на дистанционное обучение перешли 39 школ области. В 43 заведениях – отдельные классы.

Напомним, в Полтавской области также зарегистрирован летальный случай от гриппа типа А. Умерший не имел профилактических прививок.

Ранее мы сообщали, что в Украине с начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели почти 2,5 млн человек.