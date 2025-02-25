Сезон гриппа в Черкасской области: из-за осложнений умерли два человека
В Черкасской области за минувшую неделю на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, умерли двое пожилых людей
Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации, передает RegioNews.
Отмечается, что в регионе с 17 по 23 февраля, ОРВИ, включая COVID-19, заболели 9 061 человек. Более половины из них – дети.
Показатель заболеваемости на 26,2% выше, чем неделю назад.
Зафиксировано два летальных исхода от осложнений гриппа среди лиц от 65 лет.
Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ, в частности COVID-19 – в Черкасском, Золотоношском и Уманском районах.
По данным ОГА, из-за высокого уровня заболеваемости учащихся и педагогических работников, на дистанционное обучение перешли 39 школ области. В 43 заведениях – отдельные классы.
Напомним, в Полтавской области также зарегистрирован летальный случай от гриппа типа А. Умерший не имел профилактических прививок.
Ранее мы сообщали, что в Украине с начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели почти 2,5 млн человек.