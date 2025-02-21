фото: Полтавская ОВА

Российские войска в ночь на 21 февраля нанесли удары по территории Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОВА.

В результате обстрела повреждения получила гражданская инфраструктура в Полтавском районе.

Люди из-за новой атаки врага не пострадали.

Отметим, воздушная тревога в Полтавской области была объявлена еще 20 февраля вечером и длилась почти до 5 часов утра. Тревога была связана с массированной атакой российских ударных дронов.

Напомним, в ночь на пятницу, 21 февраля, российская армия выпустила по Украине 160 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 87 дронов, еще 70 — локационно потеряны