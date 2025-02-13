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Вдень 11 лютого в річці у Миргороді рятувальники виявили тіло жінки. Поліція встановлює обставини події

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Загиблою виявилась 48-річна місцева жителька. При попередньому огляді ознак насильницької смерті на її тілі не виявили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 11 лютого на Київщині на місцевому ставку людина провалилася під лід. Рятувальники дістали тіло загиблого з водойми.