На Полтавщині в 5 км від берега перекинувся човен із п'ятьма рибалками
Подія трапилася 12 лютого в селі Шушвалівка Кременчуцького району. На річці Дніпро на відстані 5 км від берега перекинувся човен на повітряній подушці з п’ятьма рибалками
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Троє чоловіків самостійно дісталися берега в селі Жовнине Черкаської області.
Водолази разом із працівниками КП "Аквасервіс" за допомогою аероглісера врятували двох рибалок, які перебували на льоду. Їх доправили до берега та передали медикам.
До рятувальної операції були залучені 18 чоловік і 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, ввечері 19 січня на Одещині підлітки застрягли на кризі посеред ставка. Їм допомогли рятувальники.
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