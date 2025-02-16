В Полтавской области снова произошло землетрясение: что известно

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Как передает RegionNews, об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

В воскресенье, 16 февраля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с параметрами:

Специалисты Центра зарегистрировали землетрясение в районе села Браилки, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к не ощутимым.

Жителей региона, испытывавших землетрясение, просят оставить сообщение об ощущениях по ссылке . Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.

Напомним, в Полтавской области 5 км от берега перевернулась лодка с пятью рыбаками. К счастью, обошлось без жертв.