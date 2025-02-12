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12 лютого 2025, 02:17

На Полтавщині вибухотехніки бойові частини ворожих дронів

12 лютого 2025, 02:17
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фото: поліція
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Під час повітряних атак на Полтавщині українські захисники збили ворожі безпілотники. Їх уламки знешкодили фахівці

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вибухотехніки оглянули рештки збитих дронів та знешкодили їх бойові частини.

Нагадаємо, на Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби РБК-500. Фахівці знищили знахідку прямо на місці.

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