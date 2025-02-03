В Полтаве после ракетного удара частично возобновили теплоснабжение домов

фото: ГСЧС

После вражеских обстрелов в Полтаве частично возобновили теплоснабжение домов и детского сада

Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что еще отсутствует отопление в двух домах. Коммунальные службы продолжают работать над восстановлением тепла.

Напомним, 1 февраля россияне попали ракетой в жилую многоэтажку в Полтаве, разрушив подъезд с первого по пятый этажи.

Погибли 14 человек, из них двое детей 9 и 12 лет. 20 человек пострадали, из них четверо детей в возрасте трех месяцев, 2, 8 и 12 лет.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области со 2 по 4 февраля объявлен траур.