На Полтавщині в річці знайшли тіло жінки
Вдень 29 січня жителі села Карабазівка Полтавського району виявили у річці Ворскла тіло жінки
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, загиблою є 87-річна місцева жителька. Її тіло направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство.
Нагадаємо, 20 січня на Буковині з річки дістали тіло чоловіка. Він збирався перейти Прут, але додому так і не повернувся.
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