На Полтавщині чоловік випадково вистрелив собі в обличчя з рушниці
Подія сталася вночі 30 січня в одному із сіл Полтавського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловік під час чищення своєї гладкоствольної рушниці випадково вистрелив собі в обличчя. Він отримав поранення щоки.
Медики доставили 46-річного чоловіка до лікарні. На щастя, загрози його життю немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей.
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