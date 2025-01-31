На Полтавщині чоловік випадково вистрелив собі в обличчя з рушниці

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік під час чищення своєї гладкоствольної рушниці випадково вистрелив собі в обличчя. Він отримав поранення щоки.

Медики доставили 46-річного чоловіка до лікарні. На щастя, загрози його життю немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей.