На Полтавщині професора вишу обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації

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Правоохоронці завершили слідство та передали до суду справу проти професора вишу з Полтави, який організував схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Полтавщина.

Як з’ясувалось, обвинувачений — 70-річний доктор політичних наук та професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін "Сучасна політика і міжнародні відносини" ПДАУ — до 2021-го року, а ще раніше — був першим проректором Полтавського інституту економіки і права.

Правоохоронці встановили, що професор "торгував" довідками про непридатність військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я. До цієї схеми чоловік залучив лікаря-психіатра, який направляв осіб призовного віку на "лікування" в психдиспансер для подальшого виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Під час обшуків восени минулого року в професора вилучили понад 100 тисяч доларів США.

Наразі чоловіка обвинувачують у підробленні печаток, отриманні неправомірної вигоди та незаконному придбанні та зберіганні зброї.

Нагадаємо, співробітників ТЦК пропонують карати за порушення правил мобілізації. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті.

Як повідомлялось, у Тернопільській області затримали чоловіка, який за 16 000 доларів "допомагав" незаконно виїхати за кордон.