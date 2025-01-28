В Полтавской области профессора вуза обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации
Правоохранители завершили следствие и передали в суд дело против профессора вуза из Полтавы, организовавшего схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Полтавщины .
Как выяснилось, обвиняемый — 70-летний доктор политических наук и профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин "Современная политика и международные отношения" ПГАУ до 2021 года, а еще раньше — был первым проректором Полтавского института экономики и права.
Правоохранители установили, что профессор "торговал" справками о непригодности военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья. К этой схеме мужчина привлек врача-психиатра, который направлял лиц призывного возраста на лечение в психдиспансер для дальнейшего исключения из военного учета по состоянию здоровья.
Во время обысков осенью прошлого года у профессора изъяли более 100 тысяч долларов США.
Мужчина обвиняется в подделке печатей, получении неправомерной выгоды и незаконном приобретении и хранении оружия.
Напомним, сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.
Как сообщалось, в Тернопольской области задержан мужчина , который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу.