08:54  28 января
Харьковчанка сядет на 11 лет за сотрудничество с российским военкором
08:20  28 января
В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды
07:40  28 января
На Киевщине 14-летнего подростка, вылезшего на железнодорожный вагон, ударило током
UA | RU
UA | RU
28 января 2025, 09:24

В Полтавской области профессора вуза обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации

28 января 2025, 09:24
Читайте також українською мовою
фото: 24tv.ua
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили следствие и передали в суд дело против профессора вуза из Полтавы, организовавшего схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Полтавщины .

Как выяснилось, обвиняемый — 70-летний доктор политических наук и профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин "Современная политика и международные отношения" ПГАУ до 2021 года, а еще раньше — был первым проректором Полтавского института экономики и права.

Правоохранители установили, что профессор "торговал" справками о непригодности военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья. К этой схеме мужчина привлек врача-психиатра, который направлял лиц призывного возраста на лечение в психдиспансер для дальнейшего исключения из военного учета по состоянию здоровья.

Во время обысков осенью прошлого года у профессора изъяли более 100 тысяч долларов США.

Мужчина обвиняется в подделке печатей, получении неправомерной выгоды и незаконном приобретении и хранении оружия.

Напомним, сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Как сообщалось, в Тернопольской области задержан мужчина , который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу.

Полтава Полтавская область вуз уклонение от мобилизации суд
В Полтавской области браконьеры наловили рыбы на 160 000 грн
27 января 2025, 10:34
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
27 января 2025, 08:43
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Киеве наркоторговца приговорили к 9 годам лишения свободы
28 января 2025, 10:30
Главу сельсовета на Волыни осудили за взятку на 5 лет
28 января 2025, 10:30
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 28 января
28 января 2025, 10:20
В Днепропетровской области зафиксировали массовое отравление собак
28 января 2025, 10:09
Во Львовской области женщину оштрафовали на 17 000 грн за фейерверки на Новый год
28 января 2025, 09:56
На Киевщине из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей
28 января 2025, 09:55
Россияне атаковали Одесщину ракетой и БпЛА: поврежден зерносклад, сгорели автомобили
28 января 2025, 09:35
Атака дронов в Черкасской области: в Умани проблемы со светом
28 января 2025, 09:20
В Киеве будут судить волонтеров за продажу 6 автомобилей для военных
28 января 2025, 08:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »