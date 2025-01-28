В Полтавской области профессора вуза обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации

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Правоохранители завершили следствие и передали в суд дело против профессора вуза из Полтавы, организовавшего схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Полтавщины .

Как выяснилось, обвиняемый — 70-летний доктор политических наук и профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин "Современная политика и международные отношения" ПГАУ до 2021 года, а еще раньше — был первым проректором Полтавского института экономики и права.

Правоохранители установили, что профессор "торговал" справками о непригодности военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья. К этой схеме мужчина привлек врача-психиатра, который направлял лиц призывного возраста на лечение в психдиспансер для дальнейшего исключения из военного учета по состоянию здоровья.

Во время обысков осенью прошлого года у профессора изъяли более 100 тысяч долларов США.

Мужчина обвиняется в подделке печатей, получении неправомерной выгоды и незаконном приобретении и хранении оружия.

Напомним, сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Как сообщалось, в Тернопольской области задержан мужчина , который за 16 000 долларов "помогал" незаконно выехать за границу.