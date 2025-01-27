У Полтаві чоловік отримав 5 років ув'язнення за повідомлення у телеграм-каналі

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Полтавця засудили за повідомлення у телеграм-каналі для ухилянтів

Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Київський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який у чаті Telegram-каналу "Где повестки Полтава", повідомляв про місце перебування військовослужбовців ТЦК і поліцейських.

Зазначається, що чоловік написав щонайменше три повідомлення, у яких повідомляв про місце перебування та виконання службових завдань особового складу груп оповіщення, чим перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших структур під час воєнного стану.

Полтавець визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та уклав угоду з прокурором про визнання своєї винуватості.

За вироком суду, правопорушник отримав 5 років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Також у нього конфіскували смартфон з якого він писав повідомлення.

Як повідомлялось, в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для ухилянтів.

Нагадаємо, адвокат з Дніпра за грошову винагороду допомагав ухилянтам виїжджати за кордон.

Днями на Закарпатті правоохоронці затримали групу осіб, які планували нелегально переправити чоловіків призовного віку до ЄС.