В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале

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Полтавца осудили за сообщение в телеграмм-канале для уклоняющихся

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Киевский районный суд города Полтавы признал виновным мужчину, который в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава", сообщал о месте нахождения военнослужащих ТЦК и полицейских.

Отмечается, что мужчина написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о местонахождении и выполнении служебных задач личного состава групп оповещения, чем препятствовал законной деятельности ВСУ и других структур во время военного положения.

Полтавец признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему правонарушения и заключил соглашение с прокурором о признании своей виновности.

По приговору суда правонарушитель получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Также у него конфисковали смартфон, с которого он писал сообщение.

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