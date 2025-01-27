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27 января 2025, 08:43

В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале

27 января 2025, 08:43
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фото: freepik.com
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Полтавца осудили за сообщение в телеграмм-канале для уклоняющихся

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Киевский районный суд города Полтавы признал виновным мужчину, который в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава", сообщал о месте нахождения военнослужащих ТЦК и полицейских.

Отмечается, что мужчина написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о местонахождении и выполнении служебных задач личного состава групп оповещения, чем препятствовал законной деятельности ВСУ и других структур во время военного положения.

Полтавец признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему правонарушения и заключил соглашение с прокурором о признании своей виновности.

По приговору суда правонарушитель получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Также у него конфисковали смартфон, с которого он писал сообщение.

Как сообщалось, в Одессе задержали врача , который за 700 долларов изготовлял "липовые" справки для уклонистов.

Напомним, адвокат из Днепра за денежное вознаграждение помогал уклонистам выезжать за границу.

На днях в Закарпатье правоохранители задержали группу лиц, которые планировали нелегально переправить мужчин призывного возраста в ЕС.

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