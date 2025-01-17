фото: poltava.to

У Полтаві у мікрорайоні Пушкарівський з каменю біля пам’ятника полковнику Полтавського полку Гетьманщини Мартину Пушкарю ветерани російсько-української війни прибрали пропагандистський напис "про дружбу з Росією"

Про це передає RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

На камені біля пам’ятника було написано: "Славному поборнику непорушної дружби українського і російського народів, першому полтавському полковнику Мартину Пушкарю".

Табличку з ворожим наративом встановили ще за СССР комуністичні ідеологи.

Постать Мартина Пушкаря дискусійною, вона віддзеркалює низку непростих історичних подій в часи Української національної революції під проводом гетьмана Хмельницького та доби Руїни. Після смерті Хмельницького Мартин Пушкар шукав підтримки у Московському царстві, а його політичний конкурент Іван Виговський орієнтувався на Річ Посполиту.

Нагадаємо, у грудні у Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських військових та державних діячів.