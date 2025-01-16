На Полтавщині внаслідок атаки дронів пошкоджена енергетична інфраструктура, – ОВА
Сьогодні вночі, 16 січня, Полтавщину атакували російські БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Зафіксовані пошкодження енергоінфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, люди не постраждали.
"Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі", – йдеться в повідомленні.
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, 15 січня російські військові атакували газову інфраструктуру на Харківщині. Частину ракет вдалося збити.
Росіяни вбили 3 і поранили 10 мешканців ХерсонщиниВсі новини »
16 січня 2025, 08:49На Сумщині зенітники збили 4 російські ударні БпЛА
16 січня 2025, 08:35Окупанти обстріляли Нікополь: є загибла та поранений
16 січня 2025, 00:03
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Вночі ППО приземлила 34 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори
16 січня 2025, 10:13На Чернігівщині окупанти вдарили по агрофірмі: є руйнування
16 січня 2025, 09:38Росіяни вбили 3 і поранили 10 мешканців Херсонщини
16 січня 2025, 08:49На Сумщині зенітники збили 4 російські ударні БпЛА
16 січня 2025, 08:35У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр" з моря
16 січня 2025, 08:25Біля Вовчанська Сили оборони знищили мінометний розрахунок росіян
16 січня 2025, 08:10Військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися в армію до 1 березня: інструкція
16 січня 2025, 07:40У горах на Закарпатті травмувався 12-річний лижник
16 січня 2025, 07:15На Буковині двоє школярів допомагали ухилянтам перетнути кордон
16 січня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »