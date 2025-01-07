Жителів Полтавщини попередили про технічний вибух
Сьогодні, 7 січня, на території Кременчуцького району Полтавської області проводитимуть технічний вибух
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.
В ОДА закликали жителів Полтавщини зберігати спокій.
"Якщо почуєте звуки вибуху, зберігайте спокій! Все буде Україна!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше технічні вибухи на території Полтавської області проводилися у серпні й жовтні.
Зокрема, 15 серпня на території Кременчуцького району проводили навчальні стрільби та технічний вибух, а на території Диканської громади – технічні вибухові роботи.
Через два місяці у Кременецькому районі також відбувалися навчальні стрільби та провели технічний вибух.
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