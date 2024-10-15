Жителів Житомирщини та Полтавщини попередили про вибухи

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У Житомирській та Полтавській областях сьогодні, 15 жовтня, буде гучно. Вибухи пов'язані з плановими роботами саперів. Також заплановані навчальні стрільби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням за інформацію від голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна та очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні впродовж дня буде чутно вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", - поінформував Віталій Бунечко.

Філіп Пронін попередив, що 15 жовтня на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби та технічний вибух.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - звернувся він до жителів регіону.

Нагадаємо, мешканець Вишгородського району Київської області збирав гриби у лісі та натрапив на касетну авіабомбу SD-1.