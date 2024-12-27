На Кіровоградщині знищили касетні боєприпаси російської ракети
Боєприпаси знайшли на території області після чергового масованого удару росіян по Україні
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки під час обстеження території виявили суббоєприпаси касетної бойової частини крилатої ракети, які не вибухнули.
Фахівці знищили боєприпаси методом контрольованого підриву на місці.
Нагадаємо, на Буковині сапери вилучили уламки російської ракети, що впала у полі.
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Росіяни вбили чоловіка на Сумщині, його тіло дістали з-під завалів будинку
27 грудня 2024, 13:02Непридатність за 4-7 тисяч доларів: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК
27 грудня 2024, 12:43Переселенець з Маріуполя за завданням росіян влаштував теракт біля ТЦК на Житомирщині
27 грудня 2024, 12:17Росіяни обстріляли ринок у Покровську: виникла пожежа
27 грудня 2024, 12:1356 тисяч неопізнаних тільки в Ростові: ГУР перехопило розмову росіян про втрати на війні
27 грудня 2024, 11:52Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на переробку твердих радіоактивних відходів
27 грудня 2024, 11:47У Дніпрі легковик врізався в електроопору: стовп впав на авто, водія витягували рятувальники
27 грудня 2024, 11:38Українські військові знищили на півночі російську ДРГ: відео
27 грудня 2024, 11:19У Сумах поліція зупинила бус, забитий нелегальними ялинками
27 грудня 2024, 11:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »