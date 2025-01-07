Жителей Полтавщины предупредили о техническом взрыве
Сегодня, 7 января, на территории Кременчугского района Полтавской области будут производиться технический взрыв
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, передает RegioNews .
В ОГА призвали жителей Полтавщины сохранять покой.
"Если услышите звуки взрыва, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее технические взрывы на территории Полтавской области производились в августе и октябре.
В частности, 15 августа на территории Кременчугского района проводили учебные стрельбы и технический взрыв, а на территории Диканской общины – технические взрывные работы.
Через два месяца в Кременецком районе также проходили учебные стрельбы и произвели технический взрыв.
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