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Сегодня, 7 января, на территории Кременчугского района Полтавской области будут производиться технический взрыв

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, передает RegioNews .

В ОГА призвали жителей Полтавщины сохранять покой.

"Если услышите звуки взрыва, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее технические взрывы на территории Полтавской области производились в августе и октябре.

В частности, 15 августа на территории Кременчугского района проводили учебные стрельбы и технический взрыв, а на территории Диканской общины – технические взрывные работы.

Через два месяца в Кременецком районе также проходили учебные стрельбы и произвели технический взрыв.