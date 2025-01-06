На Полтавщине в результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура

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В результате ночного российского обстрела на Полтавщине есть повреждения энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила Полтавская ОВА, передает RegioNews.

"Ночью враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, без попадания в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 6 января электроснабжение возобновили.

Напомним, россияне ночью 6 января атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 128 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили две ракеты Х-59 и 79 дронов.