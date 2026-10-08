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08 жовтня 2026, 11:49

Рубіо: завершення війни РФ проти України шляхом переговорів наразі недосяжне

08 жовтня 2026, 11:49
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Фото: x.com/marcorubio
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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі перспектив завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів не видно

Про це, як пише "Економічна правда", він сказав в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini, передає RegioNews.

За словами Рубіо, конфлікт перебуває у"стратегічному глухому куті", вийти з якого можна або через переговори, або шляхом ескалації.

На думку американського дипломата, головною перешкодою для переговорного врегулювання залишається вимога Росії щодо повного контролю над Донецькою областю, яку Україна відкидає як неприйнятну.

"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів", – заявив Рубіо.

Окремо держсекретар наголосив, що Росія, за його оцінкою, може спробувати скористатися наближенням зими для ударів по українській енергосистемі, щоб змусити Україну до капітуляції. Водночас він зазначив, що Україна посилила спроможності завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Рубіо каже, що США продовжать шукати можливості для дипломатичного врегулювання, якщо з’явиться перспектива таких переговорів.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Україна готова до п'яти варіантів припинення вогню з Росією, які опрацьовує спільно з іншими країнами. Водночас для їхньої реалізації необхідна згода російської сторони.

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