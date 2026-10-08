У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
У Києві за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
Окрім того, на Київщині екстрені відключення запровадили у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Про подальші зміни повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них – дрони типу Shahed, зокрема 82 реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях.
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