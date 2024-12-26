01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 20:06

"Безмежна корупція": Зеркаль розповіла, як чеський бізнес безуспішно намагався зайти в Полтаву

26 грудня 2024, 20:06
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Іноземні підприємці, які хотіли б інвестувати в Україну, відмовляються від цієї ідеї, зіткнувшись з українською корупційною реальністю

Про це сказала в ефірі проєкту LIGA.net дипломатка, ексзаступниця голови МЗС Лана Зеркаль, передає RegioNews.

За її словами, Чехія "прямо говорить, що не інвестує гроші в Україну через безмежну корупцію".

"Їхній бізнес намагався зайти в Полтаву на видобуток газу, але не змогли через місцеву еліту, яка контролювала всі дозволи, всі рішення місцевих рад. В нас проблема більш глобальна, ніж подолання корупції на вищому політичному рівні", — заявила Лана Зеркаль.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації. Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.

Сьогодні, 26 грудня, Суханову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю вийти під заставу у 37 мільйонів гривень.

Полтава корупція інвестиції Чехія Олена Зеркаль
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
Депутата Полтавської міськради визнали винним у корупції, але суд звільнив його від покарання
24 грудня 2024, 21:14
Полтавська бригада готова приймати 20-річних хлопців: нардеп прокоментував чутки про зниження мобілізаційного віку
24 грудня 2024, 12:20
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО
26 грудня 2024, 19:43
На Сумщині внаслідок масованого обстрілу загинув цивільний чоловік
26 грудня 2024, 19:15
Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07
Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39
На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров
26 грудня 2024, 18:12
11 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ
26 грудня 2024, 18:01
На Київщині жінка перелазила через паркан та застрягла на штирі
26 грудня 2024, 17:49
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »