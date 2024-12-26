"Безмежна корупція": Зеркаль розповіла, як чеський бізнес безуспішно намагався зайти в Полтаву

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Іноземні підприємці, які хотіли б інвестувати в Україну, відмовляються від цієї ідеї, зіткнувшись з українською корупційною реальністю

Про це сказала в ефірі проєкту LIGA.net дипломатка, ексзаступниця голови МЗС Лана Зеркаль, передає RegioNews.

За її словами, Чехія "прямо говорить, що не інвестує гроші в Україну через безмежну корупцію".

"Їхній бізнес намагався зайти в Полтаву на видобуток газу, але не змогли через місцеву еліту, яка контролювала всі дозволи, всі рішення місцевих рад. В нас проблема більш глобальна, ніж подолання корупції на вищому політичному рівні", — заявила Лана Зеркаль.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації. Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.

Сьогодні, 26 грудня, Суханову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю вийти під заставу у 37 мільйонів гривень.