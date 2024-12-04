У Полтаві 29-річний чоловік пошкодив пам'ятники на цвинтарі

фото: поліція

У Полтаві на місцевому єврейському цвинтарі чоловік пошкодив 6 пам’ятників. Вандала розшукали

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На цвинтарі, розташованому по вулиці Анни Ярославни, хтось пошкоди 6 пам’ятників на могилах.

Поліцейські встановили, що місця поховань пошколив 29-річний місцевий житель. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Смілі на Черкащині встановили відеонагляд на кладовищі після випадків вандалізму.