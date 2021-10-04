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04 жовтня 2021, 10:11 56

На Полтавщині стався вибух газу в будинку, є постраждала

04 жовтня 2021, 10:11 56
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Фото: з відкритих джерел
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У Полтавській області в селі Хоружівка стався вибух у будинку. Внаслідок події постраждала жінка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Від чергового екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння, внаслідок чого постраждала господарка", - повідомляють рятувальники.

Жінку госпіталізували в хірургічне відділення Лубенської ЦРЛ. Стан потерпілої - середньої тяжкості.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі через вибух бочки з пальним троє людей були госпіталізовані з опіками.

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