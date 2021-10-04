На Полтавщині стався вибух газу в будинку, є постраждала
У Полтавській області в селі Хоружівка стався вибух у будинку. Внаслідок події постраждала жінка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Від чергового екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння, внаслідок чого постраждала господарка", - повідомляють рятувальники.
Жінку госпіталізували в хірургічне відділення Лубенської ЦРЛ. Стан потерпілої - середньої тяжкості.
Раніше повідомлялось, що у Житомирі через вибух бочки з пальним троє людей були госпіталізовані з опіками.
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